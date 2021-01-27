Büyükşehir 77 bin ceviz fidanı dağıttı

Ceviz fidanları il genelinde üreticilere dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ceviz fidanı dağıtımından yararlanan üreticiler doğru gübreleme metotlarının nasıl uygulanacağı bilgisi de verildi. Desteklemeler 2 ile 10 dekar araziler için yapıldı. Çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde üreticilere toplam 77 bin ceviz fidanının yanı sıra 131 bin meyve fidanı dağıtımı yaptı.