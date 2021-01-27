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Büyükşehir 77 bin ceviz fidanı dağıttı

Tarımsal ürün çeşitliliği, dayanıklı ürün üretiminin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemesi gerçekleştirdi.


Ceviz fidanları il genelinde üreticilere dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ceviz fidanı dağıtımından yararlanan üreticiler doğru gübreleme metotlarının nasıl uygulanacağı bilgisi de verildi. Desteklemeler 2 ile 10 dekar araziler için yapıldı. Çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde üreticilere toplam 77 bin ceviz fidanının yanı sıra 131 bin meyve fidanı dağıtımı yaptı.

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