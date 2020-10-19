Büyükşehir Bayan Okçuluk Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleşen 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayan Okçuluk Takımı Makaralı Yay Bayan dalında Türkiye Şampiyonu oldu. Makaralı Yay Erkekler dalında Emircan Haney Türkiye üçüncüsü oldu.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyon 4 gün sürdü. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan organizasyona 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcu katıldı. 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayan Okçuluk Takımı Makaralı Yay Bayan dalında Türkiye Şampiyonu oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayan Okçuluk Takımı Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök takımından oluştu. Şampiyonada Vedat Erbay Spor Akademisi Türkiye ikinci olurken, Okçular Vakfı Spor Kulübü üçüncü oldu.

2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonasında Makaralı Yay Erkekler dalında Evren Çağıran Demka Okçuluk birinci olurken, Muhammed Yetim İstanbul B.B.S.K. ikinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney de Türkiye üçüncüsü oldu.