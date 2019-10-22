Büyükşehir Belediyesi Marmaris'te tarımı anlattı

Festivalde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan meyve sebze kurutma tesisi ve yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi vatandaşlara anlatıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalde stant açan Muğla Büyükşehir Belediyesi gelen ziyaretçilere meyve-sebze kurutma tesisi hakkında kapsamlı bilgiler verirken tesiste kurutulan ürünler ikram edildi. Vatandaşlara Yerel Tohum Merkezinin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verilirken Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve yağlarının tanıtımı yapıldı.

Festivalin 3. Günü “Türkiye ve Yerelde Ekolojik Tarım/Milli Tarım Politikaları ve Yerelde Ekolojik Tarım” ana başlığı altında yapılan söyleşide Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi verildi.