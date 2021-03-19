Büyükşehir Belediyesi Online çalıştaya katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Horizon 2020 MAtchUP Projesi ve MAtchUP Şehirler Ağı ve diğer yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı'na katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı'na katılım sağladı. Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileriyle Türkiye'de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Horizon 2020 MAtchUP Projesi ve MAtchUP Şehirler Ağı ve diğer yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay online olarak yapıldı.

‘Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı'na katılım sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engellilik alanında verdiği tüm hizmetleri ve örnek projeleri çalıştaya katılan diğer belediyelere yapılan sunum ile anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin engellilik alanında gerçekleştirdiği tüm hizmet ve projeleri diğer katılımcı belediyeler tarafından ilgi ile karşılandı.