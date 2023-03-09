Ülkemizde ve Muğla'da muhtemel deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler sonrası kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi seyyar tuvalet üretimine başladı. Ekipler mevcut envanterin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Doğal afetler konusunda birçok tedbiri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi alanlarında uzman 30 kişilik ekibi ile Makine İkmal biriminde seyyar tuvalet üretiyor. Ekipler ilk etapta 50 adet seyyar tuvalet üretimi gerçekleştirecek. Piyasa ortalamasının altında maliyetle üretilen seyyar tuvaletler 30 günde tamamlanacak. İhtiyaç duyulması halinde üretim devam edecek.