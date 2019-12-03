Büyükşehir Belediyesi'nde eğitimler devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin de personeli katılım sağladı. Programda; şirket personelinde aranacak şartlar, personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınır, işçi alımına ilişkin izin şekli, toplu iş sözleşmesi, ücret ve sosyal yardımlar ile disiplin işlemleri hakkında bilgilere yer verilip, katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı.