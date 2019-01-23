Büyükşehir “Bir Dikili Fidanım Olsun” diyor

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde tespit edilen ve ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarına “Bir Dikili Fidanım Olsun” projesi ile 1078 adet ağaç fidanı dikildi. Fidan dikim etkinliklerini mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık alanlarına Kara Servi, Fıstık Çamı ve Arizona Servi türünde ağaç fidanları dikiyor.

Mezarlık alanlarında dikilen fidanlar ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem erozyon ile mücadele edip hem de yaban hayatının devamlılığı için yaşam alanı oluşturmayı planlıyor. “Bir Dikili Fidanım Olsun” projesi kapsamında bugüne kadar Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerindeki mezarlık alanlarında fidan dikim işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fethiye, Seydikemer, Marmaris, Datça, Bodrum, Milas, ve Kavaklıdere ilçelerindeki mezarlık alanlarına da 2 Bin adet fidan dikecek.