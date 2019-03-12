Büyükşehir Bodrum'un en büyük arıtma tesisini Turgutreis'e yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma probleminin yaşandığı Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesine, Bodrum'un en büyük atıksu arıtma tesisini yapıyor.

Dünya Bankası'ndan 2018 yılı sonunda alınan 83 milyon ve artı 65 milyon euroluk kredinin tamamını alt yapı yatırımlarında kullanacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda aciliyet durumuna göre alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için büyük bir yatırım hamlesi başlattı. Özellikle yaz turizminin dünyaca ünlü kentlerinden biri olan Bodrum İlçesine yeni yapılacak olan Turgutreis arıtma tesisi ile bölgenin önemi bir eksiği giderilmiş olacak.

37 Bin metreküp kapasiteli tesisin proje çalışmaları tamamlanırken Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı içerisinde bu tesisin inşaat çalışmasına başlanacağı belirtildi. 85 Milyon TL'ye mal olacak Turgutreis Atıksu arıtma tesisi Akyarlar, İslamhaneleri, Peksimet ve Dereköy mahallelerinde yaşanan arıtma problemini ortadan kaldıracak.

74 Bin Metre Kanalizasyon Hattı Yapılacak

Arıtma tesisinin yanı sıra kanalizasyon hattı olmayan Akyarlar, Peksimet ve İslamhaneleri Mahallerine kanalizasyon hattı yapılarak Turgutreis arıtma tesisine bağlanacak. Akyarlar'a 41 bin 941, Peksimet'e 18 bin 346 ve İslamhaneler'e 7 bin 58 metre ve kanalizasyon hatları eksik olan bölgelerde toplam 74 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Yaklaşık 36 Milyon TL'ye mal olacak olan kanalizasyon hatları ile bu mahallelerdeki arıtma problemi son bulacak.

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın 13 ilçesinde dünya bankasından sağladıkları krediyle alt yapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bunun en önemli halkasının Bodrum olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Muğla genelinde tespitlerimize göre alt yapı sorunun tamamen ortadan kalkması için 5 Milyar TL (5 Katrilyon) yatırım yapılması gerekiyor. Günümüz şartlarında bu mali kaynağın karşılanması mümkün değil. Ancak biz yaptığımız çalışmalarla Dünya Bankasından 83 Milyon Euro ve 65 Milyon Euro olmak üzere iki etapta 148 Milyon Euro kredi sağladık ve bunun tamamını alt yapı yatırımlarında kullanacağız. Önümüzdeki dönemde şehrimizde içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi eksikliklerini önem ve aciliyet sırasına göre gerçekleştireceğiz. Bodrum Turgutreis Mahallemizde yapacağımız bu arıtma tesisi ve diğer üç mahalledeki kanalizasyon hatları ile turizmin gözbebeği ilçemizin çok büyük bir sorununu ortadan kaldıracağız. Elimizde her bölgenin sorunuyla ilgili projeler mevcut bunları zaman ve maddi kaynakların el verdiği doğrultuda tamamlayacağız. Muğla'da yaşayan hemşehrilerimiz, yerli ve yabancı misafirlerimiz için alt ve üst yapıları ile modern, huzurlu ve mutlu bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi.