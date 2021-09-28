İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir çalışanlarına Covid-19 aşı teşviki eğitimi

Koronavirüs salgınına karşı ulusal ve küresel anlamda gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aşı olmayan ve kararsız durumda bulunan personele bilgilendirme eğitimi yapıldı.


Eğitimde, aşılamanın başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük ortaya atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı.

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