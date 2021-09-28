Büyükşehir çalışanlarına Covid-19 aşı teşviki eğitimi

Eğitimde, aşılamanın başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük ortaya atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı.