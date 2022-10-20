Büyükşehir can dostların enerjisini güneşten üretecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne 155 kwh kurulu gücünde güneş enerji santrali kuruyor. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin tükettiği elektriği güneşten üreterek, belediye bütçesine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni Muğla'ya kazandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi tesis çatılarına 466 adet güneş paneli kurarak Güneş enerjisinden elektrik üretecek. 155 kwh kurulu gücünde olan güneş enerji santrali hem Geçici Hayvan Bakımevi'nin tükettiği elektriği üretecek hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak. Çalışmaların tamamlanarak önümüzdeki ay devreye girmesi planlanan güneş enerji santrali Büyükşehir Belediyesi'ne 2 Milyon 881 bin TL'ye mal olacak.

Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi 2020 yılında 37 bin kwh, 2021 yılında 43 bin kwh saat elektrik tüketimi gerçekleştirdi. Tesis çatılarına kurulan güneş enerji santralinin yıllık 180 bin kwh elektrik üretmesi planlanıyor. Böylece güneşten elde edeceği elektrik enerjisi ile Güneş Enerji santrali maliyetini 4 yılda çıkararak tasarruf sağlayacak.

Başkan Gürün; “Muğlamız güneşten elektrik üretiyor, şehrimiz ve ülkemiz kazanıyor”

Muğla'nın günlük ortalama güneşlenme süresi ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mezbaha, otogar, hizmet binaları, sosyal tesislerden sonra Geçici Hayvan Bakımevi'nde de güneş enerjisinden yararlanacaklarını bu sayede hem Muğla'nın hem çevrenin kazanacağını söyledi. Başkan Gürün; “Yenilenebilir enerji konusu günümüzde çok önemli başlıklardan biri. Muğlamızda yenilenebilir enerji konusunda birçok çalışmayı hayata geçirdik. 2013 yılında mezbaha tesislerimizde başlattığımız güneşten elektrik üretimini Menteşe, Bodrum otogar çatıları, Bodrum Konacık hizmet binası, Turgutreis Yaşam Merkezi'mizde devam ettirdik. Güneşlenme süresi bakımından diğer illerden daha şanslı olan Muğlamızda şimdi de Geçici Hayvan Bakımevi'mizde güneşten yararlanacağız. Tesisimizin çatılarına yerleştirdiğimiz güneş panelleri hem bakımevimizin elektriğini üretecek hem de ürettiği fazla elektrikle Muğla'mıza katkı sağlayacak. Böylece Muğlamız ve ülkemiz kazanacak” dedi.