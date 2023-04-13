Büyükşehir Çocuk Korosu Uluslararası korolar festivaline katıldı

İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivaline Muğla Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu Şef Damla Keskin Yönetiminde katıldı. 11-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde 12 Nisan'da İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu Yedi Cüce, Bakkal Tekerlemesi, Mavi Gezegen, Do Re Mi, Sevgi ile Sarıl eserlerini seslendirdi. Çok Sesli Korolar Festivali'ne 23 farklı kentten 3081 korist ile 81 koro katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu 2021 yılının ekim ayında 7-14 yaş arası gönüllü çocuklar arasından yapılan seçme sonucunda kuruldu. 2022 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile 23 Nisan konseri verdi. 2022 yılında yapılan seçmelerle yeni üyeler alan Çocuk korosu hem temel müzik eğitimlerine hem de koro çalışmalarına devam etmektedir.