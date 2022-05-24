Büyükşehir çocuklara kitap sevgisi aşılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan kütüphanede “ Her Kitapta Bir İl Tanıyorum 81 İl ” projesi başlatıldı.

Yazar Ayşegül Dede'nin de katılımıyla gerçekleştirilen proje ile çocuklara kütüphane kültürünü aşılamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlandı. Çocuklar, çocuk kütüphanesinden ödünç aldıkları kitapları, kütüphane içerisinde okuyarak kendi kitap okuma haritalarını tamamladı. 100 çocuğunun katıldığı projenin sonunda ödül töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Kütüphane terasında düzenlendi.

Ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Yazar Ayşegül Dede katıldı. “Her Kitapta Bir İl Tanıyorum” projesini ilk tamamlayan çocuk haritada temsili olarak Muğla ilini işaretledi. Ardından diğer çocuklar kurayla çektikleri ilin işaretlemesini haritada yaptı. Projeye katılan çocuklar Kitap Kurdu Belgesi'ni ve Yazar Ayşegül Dede'nin Gel Bana Masal kitap setini almaya hak kazandı.