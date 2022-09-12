Büyükşehir, çocukları yaz kampında bir araya getirdi

Kampta çocuklar için halat çekme, sandalye kapma, yakan top ve film gecesi gibi etkinlikler düzenlendi.

Sosyal belediyecilik projeleri ile vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları sosyal yaşamın her alanında desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerine ikamet eden 8-14 yaş aralığındaki 16 çocuktan oluşan yaz kampı düzenledi. Marmaris Asparan Mevkii'nde çadırda 1 gece konaklamalı olarak 9 lider ve 1 sağlık personeli eşliğinde düzenlenen yaz kampında çocukların okullar açılmadan önce moral depolaması ve keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Kamp süresi boyunca çocuklar halat çekme, sandalye kapma gibi oyunlar oynadı, aquaparkta, denizde ve macera parkında eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca çocuklar için film gecesi yapılarak, çocukların kampta kaldığı süreyi dolu dolu geçirmeleri ve sosyalleşmeleri sağlandı. Kamp sonrası yeni eğitim-öğretim yılının başlaması sebebi ile çocuklara hediye olarak hazırlanan kırtasiye çantaları verildi.