Büyükşehir çöpten 38 bin hanenin elektriğini üretecek

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin ‘Sağlıklı Çevre' ödülüne laik gördüğü Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Marmaris

ve Menteşe ilçelerinde kurduğu Katı Atık Düzenli Depolama alanları ile çöpten elektrik üretmeye devam ediyor.2018 yılı Kasım ayından bu yana Fethiye, Marmaris ve Menteşe'deki Katı Atık Düzenli Depolama ve Biyokütle Enerji Tesislerinde çöpten elektrik üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar toplam 106 bin 889 ton atık toplayarak bunları elektriğe çevirdi.

Kasım ayından bu yana Menteşe'deki tesiste 1 Milyon 423 bin 763, Marmaris'te ki tesiste 2 Milyon 406 bin 041, Fethiye'deki tesiste ise 2 Milyon 877 bin 581 kilowatt elektrik üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi bu üç tesisten yaklaşık 6 Milyon 708 bin kilowatt elektrik üretti. Bu da 4 kişi yaşayan bir konut düşünüldüğünde Datça ve Kavaklıdere ilçelerinde hanelerin tükettiği elektriğin üretildiği anlamına geliyor. Milas ve Ortaca ilçelerindeki tesislerin de devreye girmesiyle 5 tesis yılda 83 Milyon 700 bin kilowatt elektrik üretecek. 83 Milyon 700 bin kilowatt elektrik, yaklaşık 38 bin 250 hanenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Gürün; “Çevreye yapılan yatırımlarla Muğlamızın geleceğini koruyoruz”

Dünyanın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden birinde yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çevreye yapılan her yatırımın yarınlara yapıldığını belirtti. Başkan Gürün; “Birbirinden değerli 13 ilçesi, yüzde 68 orman varlığı, 1480 kilometre kıyı şeridi, doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğlamız bir şehirden fazlası. Yerel yönetimler olarak bu şehre hizmet etmekten ve bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevremize yatırımlar yapıyor, Muğlamızı koruyarak geleceğe taşıyoruz. Düzenli katı atık tesisleri, kıyılardan teknelerle atık toplama hizmeti, hafriyat alanları, vahşi depolama alanları rehabilite, inşaat atıkları geri dönüşüm tesisi gibi birçok yenilikçi hizmetin yanında katı atık tesislerimize kurulan sistemle çöpten elektrik üretiyoruz. Yaşadığımız şehri ve çevremizi korumanın mutluluğunu yaşarken ülkemizin ve Muğlamızın öz kaynaklarına elektrik enerjisi üreterek katkı sağlamanın gururunu da yaşıyoruz. Muğla eşsiz güzellikleri yanında yenilikçi hizmetleri ile de Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek.” dedi.