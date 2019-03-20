Büyükşehir Denizova Halı saha ve tesisini açtı

Muğla genelinde yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'ne 7 komşu mahallenin de yararlanabileceği halı saha ve spor tesisini vatandaşların hizmetine sundu.

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından itibaren il genelinde spor tesislerine 15 Milyon TL, spor kulüplerine de 5 Milyon TL destek sağlayarak sporun ve sporcunun yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Denizova Mahallesi'ne 406 Bin 832 TL yatırımla yaptığı halı sahayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katıldığı törenle açtı.

Halı Saha ve tesisten 7 komşu mahalle de yararlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizova Mahallesi'ne 406 Bin 832 TL yatırımla yapılan halı saha ve tesisten Bağyaka, Beygirler, Kestanelik, Derinkuyu, Meke, Sarnıç ve Kıran Mahalleleri de yararlanacak. Sporcuların yararlanacağı halı sahada ayrıca 2 adet soyunma odası, depo, kafeterya ve bay, bayan ile engelli tuvaletleri yer alıyor.

2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir yapıldığının altını çizerek konuşmasına bağlayan Deniova Mahallesi Muhtarı Mehmet Göztepe, ancak sıkıntılı olan bu sürecin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından en kısa sürede atlatıldığını ifade etti. Göztepe, “Bugün Denizova ve Denizovalılar için önemli bir gündeyiz. Çocuklarımıza buraya halı saha yapılacağını söylediğimde çok sevindiler. Uzun bir çalışma ve çaba sonucunda güzel bir tesise kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün hizmetleri ile bizi sevindirdi, biz de onu sevindireceğiz” dedi. tamamladı.

Denizova Mahallesi'ne yapılan halı saha ve tesis karşısında mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Menteşe Belediyesinin ortaklığında çok güzel bir tesis açıyoruz. Biz bugüne kadar bütün hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Yeni dönemde yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapacağız temennisi ile hepinize saygı ve sevgilerime sunuyorum” dedi.

Başkan Gürün, “Verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirdik”

Vatandaşlara 5 yıl önce vermiş oldukları sözleri ve daha fazlasını yapmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından beri Muğla'mız için hizmet üretiyoruz. 13 ilçemiz, 566 mahallemiz var. 5 yılda Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurumuz. Önem ve aciliyet sırasına göre 13 ilçemizde farklı alanlarda hizmet ve projeler ürettik. Temeller attık, açılışlar yaptık. Muğlalı hemşerilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Yollara, sağlığa, tarıma, alt yapıya, suya, spora ve ulaşıma büyük yatırımlar yaptık. Bugün açılışını yapacağımız spor tesisi de bunlardan sadece birisi. Bu tesiste gençlerimiz bir araya gelerek spor yapacak, takım olacaklar. Biz de Muğla'da bir takım olarak çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki ekip, Denizovalı kadınlar ve çocuklarla halı sahanın açılışını gerçekleştirdi. Çocuklar ve kadınlar tarafından sevgi seline tutulan Başkan Gürün, çocuklara top hediye etti.