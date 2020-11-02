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Büyükşehir ekipleri 4 gündür İzmir'de

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan ve çevre illerden de hissedilen 6.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan ve çevre illerden de hissedilen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerini deprem bölgesine sevk etti. İlk etapta bölgeye 3 AKS (Acil Kurtarma Sağlık) 1 Role, 19 personel ve sismik yeraltı dinleme ve görüntüleme cihazı sevk edildi. Büyükşehir ekipleri İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların altında kalan vatandaşların çıkartılması çalışmalarına katıldı.


İlk etapta arama ve kurtarma ekiplerini bölgeye sevk eden Muğla Büyükşehir Belediyesi daha sonra deprem bölgesine 31 çadır, 200 battaniye 50 bin maske el dezenfektanı, 1 Araç üstü jeneratör, ile vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çay kahve ve çorba arabalarını gönderdi.


Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Rıza Bey apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan'ı ve Yılmaz Erberk'i depremden 17 saat sonra sağ olarak beton yığınlarının altından kurtardı. Ekipler aynı beton yığının altından bir köpeği de kurtardı. Sismik dinleme aletine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer kurtarma ekipleriyle koordineli bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor.

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