Büyükşehir ekipleri Malatya'da altyapı çalışmalarına devam ediyor

Bugüne kadar gıda, konteyner, çadır, battaniye, kişisel hijyen malzemeleri gibi konularda deprem bölgesine yardımları ulaştıran ve hasar tespit çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra teknik personeliyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem afeti nedeniyle zarar gören içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısı eksiklerinin giderilmesi için bölgeye giden MUSKİ ekipleri Malatya'da çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Malatya'da kurulan çadır ve konteyner kentlere, içme suyu hatlarını yaparken, elektrik bağlantılarını da sağlamaya devam ediyor. Ekipler ayrıca konteyner kentlerin kurulacağı bölgelerin alan düzenlemesinin yanı sıra çadırlardan atık su alımı ve yemek çadırlarına içme suyu takviyesinde bulunuyor.

Malatya'da sahada aktif olarak görev yapan MUSKİ ekipleri içme suyu, elektrik, mobil araç bakım ekipleri, su tankeri, vidanjör ve kanal açma makineleri ile bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Eskişehir ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraber Malatya MASKİ Genel Müdürlüğünün taleplere göre koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor.