İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir ekipleri su basan evlerde temizlik yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Çiftlik Mahallesinde bodrum katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Çiftlik Mahallesinde bodrum katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi ekipleri su baskınları sonrasında vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri gelen talepler üzerine Çiftlik Mahallesinde bulunan 7 hanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Gelecek olan talepler doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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