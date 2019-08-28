Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo'yu tedavi etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde yaralı halde bulunan Flamingo'yu hayata bağladı.

Hayvan Bakımevinde görevli Veteriner hekimlerce muayenesi yapılan Flamingo'nun uçamadığı, yoğun pire taşıdığı, sağ bacağının arka kısmından yaralandığı ve sindirim problemi yaşadığı tespit edildi. Yaralı kuşu tam röntgene alarak tüm kontrollerini yapan Veteriner hekimler, antiparaziter uygulamanın yanı sıra kuşun yaralı ayağını diktikten sonra bandaja alarak sindirim problemi için de gerekli enjeksiyonları yaptı.

Koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarından olan flamingo, tedaisinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.