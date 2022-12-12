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Büyükşehir ekiplerinden taşkınlara müdahale

Muğla’da Pazar günü gece saatlerinde başlayan ve Pazartesi sabah saatlerinde sona eren sağanak yağışta yaşanan taşkın ve su basma olaylarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zamanında müdahale etti.

Muğla'da Pazar günü gece saatlerinde başlayan ve Pazartesi sabah saatlerinde sona eren sağanak yağışta yaşanan taşkın ve su basma olaylarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zamanında müdahale etti.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Bodrum, Milas, Datça, Menteşe, Yatağan, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de 51 personel, 43 araçla; 5 kanal taşmasına, 12 yağmur suyu hattı ve 2 menfez tıkanıklığına, 14 yol, 10 konut, işyeri, 2 kurum, 2 bahçe su baskınına ve yolda mahsur kalma olayına müdahale etti.

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