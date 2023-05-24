Büyükşehir ekiplerinden yollarda 8 bin 453 kilometre çizgi çalışması

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ve ilçe belediyelerinin yolları dâhil olmak üzere 4 bin 520 km yol ağında yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor. 3 yol çizgi kamyonu, 17 personelle yatay işaretleme (yol çizgi, yaya geçidi, kasis, önce yaya, ofset tarama çalışması otopark, durak) çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri bugüne kadar il genelinde 8 bin 453 km yol çizgi, 15 bin 623 adet yaya geçidi, önce yaya, yavaş şablonu, hız kesici yavaşlatma bandı, yer işaretlemeleri yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda ulaşım hizmetinden yararlanması için yollarda bakım, onarım, çizgi, oto korkuluk, yatay, düşey işaretleme çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde sorumluluk alanında ve ilçe belediyelerinin yolları dâhil olmak üzere 4 bin 520 km yol ağında yatay işaretleme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi bu yollarda 2022 yılında 760 km, 2023 yılı mayıs ayına kadar 210 km yol çizgi çalışması yaptı. Bugüne kadar 8 bin 453 km yol çizgi çalışması ve yatay işaretleme yapılan yollar daha güvenli hale getirildi.

Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jeti ile temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü arttırıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.