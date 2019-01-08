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Büyükşehir evsizlere soğuk havalarda sıcak yuva oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal alanda yürütülen çalışmalardan ‘Soğuktan Sıcağa’ projesi kapsamında kurduğu barınma evinde sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal alanda yürütülen çalışmalardan ‘Soğuktan Sıcağa' projesi kapsamında kurduğu barınma evinde sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde evsizler için barınma evi kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu kış sezonunda da sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi'nde kurulan yuvada ağırlanan evsiz vatandaşların barınma, yiyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kuruldu. Bu barınma evinde onların bu soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 23 evsiz veya evi olmayan vatandaşımız farklı zamanlarda bu hizmetten yararlandı. Halkımızdan sokakta kalan vatandaşlarımızı misafir edebilmemiz için 444 48 01 numaralı çağrı merkezini veya ALO 153 Zabıta hattını kullanarak bize ulaşmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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