Büyükşehir, Gökben ve Kabağaç Mahallelerinin bağlantı yolunu genişletiyor

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç mahallesi arasında kalan yol güzergahında viraj düzenleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Gökben Mahallesi Muhtarı Sami Alkaya ve Kabaağaç Mahallesi muhtarı Ramazan Aytekin mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını yakından takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerini kısa süre içerisinde yerine getirdiğini ifade eden Gökben Mahallesi Muhtarı Alkaya, “Mahallemizde devam eden viraj düzenleme ve yol genişletme çalışmalarından çok memnunuz. Çalışmalardan sonra yollarımız mahalle sakinlerimizin güvenle seyahat edebilecekleri hale gelecekler. Mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların ve vatandaşların çözüm ortağı olduğunu vurgulayan Kabaağaç Muhtarı Aytekin ise şunları ifade etti: “Yapılan yol genişletme çalışmaları ile vatandaşlarımızın daha güvenli seyahat etmelerini sağlayacağız. Bu sayede daha önce yaşanan olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. Muhtarlar olarak biz talep ediyoruz, Büyükşehir yerine getiriyor. Yol çalışmalarının yanı sıra diğer büyük hizmetleri ile de bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Osman Gürün'e de teşekkür ediyorum.”