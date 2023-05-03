Büyükşehir hasat ettiği kaba yemi ücretsiz dağıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde 40 dönüm, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi'nde 33 dönüm, İzzettin Mahallesi'nde 22 dönüm, Milas İlçesi Koru Mahallesi'nde 339 dönüm olmak üzere toplamda 434 dönüm tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptı ve hasadına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kaba yem desteğinden yaklaşık kooperatif üyesi 700 üreticinin yararlanması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için yaptığı çalışmalar ile hem üretim artıyor, hem de çiftçilere önemli destek sağlanıyor. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde çok yıllık yem bitkilerinin ekimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan kooperatifler ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde hem hayvan yetiştiriciliğinin maliyetini düşürüyor hem de üreticiye destek sağlıyor.

Üretici İsmail Kın; “Kaba yem desteği üreticilere büyük destek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde başladığı hasatta konuşan kooperatif üyesi İsmail Kın, hasadı yapılan kaba yemin hem büyükbaş hem de küçükbaş da kullanıldığını, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek olunduğunu söyledi ve destekleri için Başkan Gürün'e teşekkür etti. Kın, “Kaba yem ihtiyacını karşılamak için bu ikinci sene ve hasat zamanındayız. Hasat ettiğimiz yemleri hem küçük başta, hem büyük başta üreticilerimiz kendileri kullanıyorlar. İlaçsız bir hasat zamanı. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi,

Muğla'yı turizm, kültür-sanat yanında üreten, üreten köylünün milletin efendisi olduğu bir tarım kenti haline getirmek için mücadele ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazilere yem bitkisi ektiklerini, hasadını yaparak kooperatif üyesi üreticilere ücretsiz dağıtacaklarını belirtti.