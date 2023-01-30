Büyükşehir hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyor

Muğla'nın 13 ilçesinden il merkezi Menteşe'de bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tetkik ve tedavi için gelen ve tedavileri birkaç gün sürecek ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınları Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşmalı otellerde misafir ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günden daha fazla tedavi göreceğini belgeleyen hasta ve hasta yakınları Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvurabiliyor. Sağlık kuruluşunda tedavi gördüğünü beyan eden kişiler tedavileri süresince Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu otellerde misafir ediliyor. Konaklama hizmetinden yararlanan vatandaşlar otelin tüm hizmetlerinden de yararlanabiliyor.