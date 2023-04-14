Büyükşehir ile Datça Sındı Kooperatifi arasında prootokol

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle Datça bademi ve zeytinin üretiminin artırılması, pazarlamanın iyileştirilmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hedefleniyor. Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında Datça bademinden 2 ton çağla turşusu üreterek yurt dışına sattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Kooperatif Başkanı Can Usul; “Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız protokol sayesinde artık üreticilerimiz daha çok üretip daha çok kazanacak. Kooperatifimizde 15 kadın üreticimiz bizlere büyük katkı sunuyor. Büyükşehir Belediye'miz destekleri ile kurulan Tarımsal Güçbirliği kooperatifine de katıldık. Bu birlikteliğin bize çok faydası olacağına inanıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza tarıma verdiği destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk Büyükşehir Belediyesi destekleri ile kurulan güç birliğinin her geçen gün büyüyerek daha da güçlendiğini söyledi ve bu güç birliğinin tarımsal üretime, üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla almasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Başkan Gürün; “Tüm hizmetlerimizi güven duygusu ile inşa ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm hizmetlerini, projelerini güven duygusu üzerine kurduklarını belirterek, “2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'mızda tarıma ayrı bir önem verdik ve tarımsal üretim modeli oluşturduk. Yerel tohumdan, alım garantili üretime, meyve sebze kurutma tesisinden, Toprak, bitki analiz laboratuvarına birçok yenilikçi hizmeti kısa sürede hayata geçirdik. Tarımda tüm kooperatiflerimizi güç birliği bünyesinde topladık ve her geçen gün üye sayımız artıyor. Bugün birlikte işbirliği imzalarını attığımız Sındı Kooperatifi'miz 5 ülkeye çağla turşusu satışı gerçekleştirdi. Muğla'mızın marka olmaya aday ürünlerini yurt içine yurt dışına ihraç eder hale geldik. Tüm bunları güven duygusu ile yapıyoruz. Üreten köylümüz emeğinin karşılığını alıyor, üreticimiz ve Muğla kazanıyor. Sındı Kooperatifi'mizin bünyesinde 15 kadın üretici olduğunu söyledi kooperatif başkanımız. Kadın emeği tarımın, kooperatiflerin ana aktörü ve Muğla kadınlarımızın emeği, fedakarlıkları ile tarımda daha da söz sahibi olacak” dedi.