Büyükşehir ile GEKA arasında destek sözleşmesi

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla GEKA tarafından başlatılan 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde yapılan başvurular kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin projesi hibe almaya hak kazandı. Başarılı bulunan proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 22 personele yönelik “Autocad Eğitimi” Güney Ege Kalkınma Ajansı hibe desteği ile düzenlenecek.