Büyükşehir İtfaiye personeline doğalgaz yangını eğitimi

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik ‘Doğalgaz Yangınlarına Müdahale Teknikleri ve Doğru Davranış Şekilleri' eğitimi verildi.

Uzman doğalgaz mühendisleri aracılığı ile düzenlenen eğitimde itfaiye personeline, temel doğalgaz, doğalgaz şebeke enstrümanları, doğalgaz yangınlarına müdahale teknik ve uygulamaları konularında dikkat etmesi gereken noktalar anlatıldı.

Doğalgaz yangınlarına Karşı uygulamalı eğitim

Menteşe ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi; “Eğitim programının amacı İtfaiye personelimizin doğalgaz müdahale becerilerini geliştirmek ve doğalgaz yangınlarında uygun davranış becerileri kazandırmaktır. Eğitimlerde itfaiye personelimize doğalgaz ile ilgili teorik bilgiler verildikten sonra uygulamalı olarak da yangın söndürme eğitimleri verildi. Doğalgaz yangınlarında yetkili şirket ile İtfaiye ekiplerimizin birlikte çalışacağından dolayı karşılıklı bilgi alışverişi ve strateji geliştirme adına iki tarafa da katkı sağlayan bir eğitim oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelimiz, her fırsatta bireysel ve ekip becerilerini geliştirecek etkin ve verimli müdahale için gerekli olan eğitimleri almaya devam edecek” denildi.