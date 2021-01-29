Büyükşehir, kar yağışında can dostlarını unutmadı

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan sevimli can dostları için birçok noktada besleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin birçok noktasına sokak hayvanları için mama bırakan Büyükşehir ekipleri, onları yalnız bırakmadı.