Büyükşehir Karikatür yarışmasının teması ‘Orman Yangınları'

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 66 bin hektar alan zarar görmüştü. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yangın' temasının işlediği 3'üncü uluslararası karikatür yarışması devam ediyor. Yangınların nedenleri, zararları, ekolojik sisteme, canlılara, ekonomiye etkilerinin konu alındığı karikatür yarışmasının başvuruları 20 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

8 Haziran 2022 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği belirtilirken yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Ayrıca, “yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini karikatür.yarisma@mugla.bel.tr adresi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Menteşe-Muğla adresine ulaştırmaları gerekiyor.

Yangın temalı uluslararası karikatür yarışmasının seçici kurulu ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşuyor. Seçici kurul 28 Mayıs tarihinde toplanacak. Uluslararası karikatür yarışmasının sonuçlarını 8 Haziran 2022 tarihinde açıklanaca.