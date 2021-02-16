Büyükşehir karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Muğla'nın yüksek bölgelerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek tuzlama çalışması yapıldı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Muğla'nın yüksek bölgelerinde de etkili oldu. Menteşe İlçesinde bulunan Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde etkili olan kar yağışına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar kar küreme araçları ile açılırken, buzlanmanın herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tuzlama çalışması yapıldı.