Büyükşehir, Kavaklıdere'nin girişinde ilk asfalt serimini yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı başında 11 Milyon TL'yi bulan kanalizasyon ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 13 Milyon TL değerinde yeni yatırımının startını verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yapılacak 13 Milyon TL değerindeki yatırım ile şehrin girişinin yenileneceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Kavaklıdere ilçesine yakışan bir yatırım olacağına dikkat çekilirken Büyükşehir Belediyesi, “İlçemizin şehir girişine uzanan 2 kilometrelik Turgut Özal Bulvarı'nın 2 kilometrelik kısmının 1200 metresinde ilk bitümlü temel tabakasının serimini gerçekleştirdik. Burada ayrıca 355 metre yağmursuyu hattı, 350 metre taş istinat duvarı işlemleri de tamamlandı” denildi.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, şu açıklamalarda bulundu; “İlçemizde toplam 4 kilometre uzunluğunda bulunan Turgut Özal Bulvarı, Menteşeoğlu Caddesi, Mustafa Yılmaz Caddesi ve Sazak Caddelerin de yenileme çalışmamız olacak. Bu güzergahta üst yapı çalışması kapsamında yağmursuyu drenaj hat imalatı ile mevcutlarında iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin arttırmak amacıyla kazı ve dolgu çalışması, hendek, sanat yapıları ile yerleşim yerleri içerisinde ise kaldırım çalışması yapılacak”