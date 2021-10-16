Büyükşehir Konservatuarı 294 öğrenciyle eğitime başladı

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve öğrenci velileri katıldı.

Konservatuarda 294 öğrenci mevcut

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Kasım 2015 yılında kurulan konservatuar halk müziği ve sanat müziği bölümlerinden 48 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Türk Halk Müziği bölümünde 34, Türk Sanat Müziği bölümünde 61, Türk Halk Dansları bölümünde 62, tiyatro bölümünde 79, bale bölümünde 58 olmak üzere toplam 294 öğrenci mevcut. Bu güne kadar konservatuardan 97 öğrenci mezun oldu.

245 üye bulunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarında aynı zamanda gençler ve vatandaşlar için kurslar düzenleniyor. Türk Halk Müziği topluluğunda 61, Türk Sanat Müziği topluluğunda 49, Türk Halk Dansları topluluklarında 65, Modern dans topluluğunda 66, engelsiz sanat topluluğunda 4 olmak üzere 245 toplu üye mevcut. Konservatuar ve kurs toplulukları dahil 539 kişi bulunuyor.

Başkan Gümüş: Çoğu Büyükşehirle olmayan konservatuar Muğla'da Var

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Konservatuar bir okuldur. Yaklaşık 600 öğrenci var. Muğla kültür sanat şehri. Bunu siz ailelerin çocuklarınıza olan ilgisinden görmekteyiz. Sizler çocuklarınızı kendi yeteneklerine göre yönlendiriyorsunuz. Menteşe'nin her mahallesinden ailelerimiz bu tür etkinliklere çocuklarını gönderiyor. Çoğu büyükşehirlerde olmayan konservatuar 2015 yılında Muğla'da başladı. Konservatuardan yetenekli çocuklarımın başka okullarda çok iyi dereceler yaptığını görüyoruz. Buda Muğla'da ki konservatuarın amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Başkan Gürün: 97 öğrencimiz mezun oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi kurulurken Muğla'da bu kadar büyük yere ne gerek var dediler. Çünkü biz buranın bir okul haline gelip bu tesislerde dışarıdan gelen sanatçılarla Muğlalıları buluşturmak, hem de çocuklarımıza, gençlerimize burada sanatsal faaliyetlerde bulundurmaktı. Amacımız buydu bu şekilde yola çıkmıştık. Bu tesisi konservatuar olarak değerlendirmek büyükşehir olduktan sonra gerçekleşebildi. 2015 yılından itibaren bu tesiste konservatuarımızı kurduk. Sanatla hemşerilerimizi bir araya getirdik. Hemşerilik duygumuzu arttırıyoruz. 294 öğrencimizle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılına başladık. Konservatuarımız kurulduğu günden bu güne 97 öğrencimizi mezun ettik.

Muğla aynı zamanda 40 bine yakın öğrencinin yaşadığı bir kent. Onların da kültürel ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Burası o yönüyle de katkı yapan bir tesis. Buradan yetişen belli konularda belli kabiliyetler elde eden çocuklarımız kendi özel hayatlarında da gelişmesinde rol oynuyor. Yapılan bu çalışmalar daha sonra bir gösteri bir sunumla sona eriyor. Çeşitli etkinlerimizde burada yetişen çocuklarımız konserlerle, gösterilerle o etkinliklerin içerisinde aktif olarak rol alıyorlar” dedi.