Büyükşehir, Malatya'da üreticilerden satın aldığı kayısıları ücretsiz dağıtacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 6 İlçe Belediyesi, Malatya'daki depremzede üreticilerin elinde kalan 11 ton kuru kayısıyı satın alarak üreticilere destek oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kayısıların çeşitli etkinliklerde halka ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.

Depremin etkilediği şehirlerin başında gelen ve kayısı üretimiyle bilinen Malatya'ya Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinden önemli bir destek daha geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 6 İlçe Belediyesi bölgede deprem nedeniyle üreticinin elinde kalan toplam 11 ton kayısı satın aldı.

Türkiye'nin kayısı üretiminde ilk sırada yer alan ve depremden etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da, kayısı üreticilerine destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça İlçe Belediyeleri devreye girdi. Muğla Belediyelerinin dışında Eskişehir ve Kırklareli belediyeleri ile birlikte toplam 26 ton kayısı satın alınarak 3.5 Milyon TL'lik destek sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kayısılar belediyenin etkinlikleri ve faaliyetlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı öğrenildi.