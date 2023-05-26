Büyükşehir masa tenisi sporcularından büyük başarı

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Muğla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi İl Birinciliği müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Erkeklerde birinciliği ve ikinciliği, kadınlarda birinciliği ve üçüncülüğü, çiftlerde de ikincilik ve üçüncülüğü kazanarak büyük başarının altına imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Mehmet Erdem Demirtaş, Can Kızılkaya, Defne Su Öztürk, Melek Dursun, Selin Sarıkaya, Bertan Demir, Ufuk Çiftçi Antrenörleri Hıdır Ay eşliğinde Yıldızlar Ferdi İl Birinciliği müsabakasına damga vurdu. 30 Erkek, 11 kadın sporcunun katıldığı turnuvada Erkeklerde Mehmet Erdem Demirtaş şampiyon, Can Kızılkaya 2'inci Oldu. Kadınlarda Defne Su Öztürk Şampiyon, Melek Dursun 3'üncü oldu. Çiftler Kategorisinde ise Selin Sarıkaya ve Bertan Demir 2'inci, Defne Su Öztürk ve Ufuk Çiftçi 3'üncü oldu.