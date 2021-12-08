Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu

Türkiye Masa Tenisi Ege Bölgesi Yıldızlar Takım Yarışması geçtiğimiz gün Burdur'da yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yıldızlar masa tenisi takımı erkeklerde 9 takım arasından Ege bölge şampiyonu olurken, İzmir'den Mavi Ege takımı ikinci ve Aydın'dan Söke Belediyespor üçüncü oldu. Yıldız Kadınlar masa tenisi ege bölge şampiyonasına 9 takım kalırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi takımı ege şampiyonu oldu. Denizli'den Tan Oyunları takımı ikinci ve Kütahya'dan Seramikspor ise üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

Burdur'da düzenlenen masa tenisi Yıldızlar Ege Bölge Şampiyonasında birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek-kadın masa tenisi takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasının tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.