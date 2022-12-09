Büyükşehir Meclisi'nde 2022'de 289 karar alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aralık ayı meclis toplantısında 23 madde görüşüldü. 23 maddenin 21'i oy birliği, 2'si oy çokluğu ile kabul edildi.

Muğla'nın 13 ilçesinden gelen 68 meclis üyesinden oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2022 yılında 289 karar aldı. Muğla için ortak akılla hizmet üreten Büyükşehir Belediyesi Meclisi 289 kararın 272'sini oy birliği ile alarak yüzde 94.1 oy birliği oranına ulaştı. 17 karar da oy çokluğu ile alındı.

Başkan Gürün; “Muğla için ortak akıl, karşılıklı diyalog ve işbirliği ile hizmet üretiyoruz”

Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile Muğla için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün değerli Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte karşılıklı diyalog, güven, işbirliği ve uyum içerisinde yaşadıkları şehir için ortak kararlar aldıklarını belirtti ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Muğla turizmi, tarımı, kültürü, birçok değeri ile ülkemizin ve dünyanın en gözde şehirlerinden biri. Alt ve üst yapıdan tarıma, çevreden sağlığa, ulaşımdan kültür sanata yaşadığımız şehir için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimiz için Büyükşehir meclisimizin değerli üyelerinin fikirleri, karşılıklı diyalog, güven ve işbirliği ile hizmet üretiyoruz. 2022 yılında Büyükşehir meclisimizde aldığımız kararların yüzde 94'ünü oy birliği ile aldık. Muğlamız için değerli fikirleri ile meclisimize katılan, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için bizlerle birlikte mesai harcayan tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.