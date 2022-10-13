Büyükşehir Mor Yaşam projesi devam ediyor

Türkiye'de ilk olan Mor Yaşam projesi ile cezaevlerindeki kadın hükümlülere ve çocuklarına destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016'dan bu yana 1654 hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan proje üç aylık periyotlarla devam ediyor.

İçerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve tarak gibi bir çok hijyen ürünü bulunan paketler 3 ay arayla hükümlülere ulaştırılıyor.