Büyükşehir, Muğla'nın doğasını koruyor

Bu çerçevede birçok noktada alt yapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ayrıca usulsüz olarak imara açılan ve çevreye zarar verebilecek yapıların inşasına zemin hazırlayan düzenlemelere karşı da hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehirden il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi altyapı, arıtma tesisi, yol çalışmaları, otogarlar ve sosyal tesisler başta olmak üzere 2014-2022 yılları arasında çok farklı hizmet alanlarında 3 Milyar 660 Milyon TL'lik yatırım yaptı. Yapılan yatırımlar ise ilçelerin tespit edilen eksikleri ve bu eksiklerin aciliyet durumuna göre belirlenirken Bodrum, Fethiye ve Datça'da büyük altyapı yatırımları devam ederken Kavaklıdere, Ula, Menteşe gibi ilçelerde bu yatırımlar tamamlandı.

Fethiye tarihinin en büyük yatırımı

Büyükşehir Belediyesi bu yatırımların en önemlilerden bazılarını Fethiye'de gerçekleştirerek Fethiye tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Hisarönü-Ovacık bölgesinde 237 Milyon TL yatırımla 120 km. uzunluğunda kanalizasyon hattı yapıyor. Ayrıca Fethiye'de hizmet vermekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Fethiye Atık su Arıtma Tesisini 50.000 m3/gün kapasiteye çıkaracak projenin yapımı devam ediyor. 125 bin nüfusa hizmet verme kapasitesine sahip olan tesis tamamlandığında 250 bin kişilik nüfusa hizmet verecek.

Bodrum'a 1 Milyar 230 Milyon liralık altyapı yatırımı

Fethiye'de devam eden yatırımların yanı sıra Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon ve atıksu probleminin ortadan kaldırılması için büyük yatırımlar başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu bölgede önemli projeleri hayata geçiriyor. Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken Bodrum kanalizasyon projesi güncel kur ile 512 Milyon TL maliyetle devam ediyor. Proje çerçevesinde Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak. Bunun yanı sıra yine güncel kur ile 232 Milyon TL yatırımla yapımı devam Turgutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisinin %67'si tamamlandı. Bu proje ile tesisi 200 bin kişiye hizmet verecek. Ayrıca 220 Milyon TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerinin kapasitesi de üç katına çıkıyor. Projenin %54'ü tamamlandı. Tüm bu yatırımların yanı sıra Turizm Bakanlığı tarafından 266 Milyon TL yatırımla Torba bölgesinin kapsayacak kanalizasyon projesi ve atıksu arıtma tesisi yapımı sürüyor. Bu yatırımın tamamlanmasının ardından 30 yıl boyunca bu bölgede oluşacak atıksu geliri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Bakanlığına aktarılacak.

128 çevre davası açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm merkezlerin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan koyların ve çevrenin korunması için hukuki mücadelesini de sürdürüyor. Seydikemer'den Bodrum'a kadar Büyükşehir Belediyesi başta koyların ve çevrenin korunması için bu güne kadar toplam 128 dava açtı. Özellikle sit derecelerinin değiştirilerek eşsiz koyların yapılaşmaya açılması ve farklı inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesinin hukuki mücadelesi devam ediyor.

2 bin 869 km yol yapımı tamamlandı

Muğla genelinde vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamak için çalışmalarına devam eden büyükşehir ekipleri bu çerçevede yetki ve sorumluluk alanında yolların %98'inin tamamladı. Ekipler 2014 yılından bu güne 2869 km yol yapımı gerçekleştirirken, yol yapımları için bu güne kadar yaklaşık 450 milyon liralı harcandı.