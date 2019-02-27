Büyükşehir, Muğla'ya 1 milyar 120 milyonluk yatırım yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne Muğla'ya 1 milyar 120 milyon yatırım yaptı. Büyükşehir ayrıca ilçe belediyelerinden devrolan

borçların 304 Milyon TL'sini de ödedi. 2014 yılında çıkan 6360 sayılı kanunla 1 Milyar 908 Milyon 230 Bin TL, 25 Milyon 547 Bin 136 Euro borç devralan, 6552 sayılı kanunla yapılandırıldıktan sonra 1 Milyar 117 Milyon 995 bin TL ve 25 Milyon 547 Bin 136 Euro borcu kalan Büyükşehir Belediyesi bu borçların 304 Milyon 687 Bin TL'sini ödedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugün itibari ile kalan borcu Türk lirası cinsinden 858 Milyon 898 Bin TL, Euro cinsinden de 13 Milyon 614 Bin Euro olarak belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne

Marmaris Belediye'sinden yapılandırmadan önce 1 Milyar 427 Milyon 693 Bin TL, yapılandırıldıktan sonra 665 Milyon 762 Bin 575 TL, Bodrum Belediyesi'nden yapılandırmadan önce 177 Milyon 401 Bin TL, yapılandırıldıktan sonra 169 Milyon 857 Bin TL borç devroldu. Yasa gereği ilçe belediyelerinden devrolan borçlarla Türkiye'nin en borçlu 4. Belediyesi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını yapmaya, borçlarını düzenli ödemeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “2014 yılında 14 yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve Muğlamız da Büyükşehir statüsüne geçti. Ülkemizde 30 Büyükşehir Belediyesi var. Muğla coğrafi yapısı, geniş yüzölçümü, doğal ve tarihi güzellikleri ile dünyanın ve ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamıza 2014 yılından beri Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ediyoruz. Büyükşehir yasası ile birçok hizmet ve borçlar Büyükşehir'e devroldu. Yasanın getirdikleri hakkında bir yıl öncesinden başlatmış olduğumuz hazırlıklar sayesinde geçiş sürecinde şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadık. İlçe belediyelerimizden devrolan borçlarla bir anda Türkiye'nin en borçlu dördüncü belediyesi olduk ama umutsuz olmaya hakkımız yok dedik. Yasanın getirdiklerini bilerek aday olduk. Devredilebilen, devredilemeyen hizmetlerle ilgili Büyükşehir Meclisi'mizde kararlar alarak işbirliği içerisinde çalıştık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri de gerçekleştirerek güzel Muğlamıza değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla'mıza en fazla yatırım yapan kurumuz. Sadece 2018 yılında 248 Milyon TL, 2014-2018 Aralık sonu itibari ile de 1 Milyar 424 Milyon TL yatırım yaptık.” dedi.