Büyükşehir Muğla'yı sarı çizgilerle sardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 bin 162 km yol çizgi çalışmasının 631 kilometresini Bodrum, 196 kilometresini Datça, 228 kilometresini Dalaman, 585 kilometresini Fethiye, 393 kilometresini Marmaris, 1039 kilometresini Menteşe, 832 kilometresini Milas, 25 kilometresini Kavaklıdere, 261 kilometresini Köyceğiz, 257 kilometresini Seydikemer, 262 kilometresini Ortaca, 163 kilometresini Ula, 286 kilometresini Yatağan ilçesinde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede çalışmalarını yol çizgi araçları, boya takviye aracı, boya arkası aracı ve 13 kişilik ekiple sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu geniş ve eşsiz coğrafyada vatandaşları güvenli ve modern yollarla birbirlerine bağladıklarını, sarı çizgili yolların da Büyükşehir ailesinin yollardaki göstergesi olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Muğla Bodrum'dan Seydikemer'e kadar uzanan geniş ve eşsiz güzelliklere sahip bir il. Büyükşehir ailesi olarak öbek öbek yerleşen hemşehrilerimize ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza gidecekleri yere ve sevdiklerine ulaştıran yollar konusunda Büyükşehir ailesi olarak büyük adımlar attık ve Muğlamıza yakışan yolları şehrimize kazandırdık. Bu yolları da sarı çizgilerle çizerek yolların sürücüler açısından güvenliğini arttırdık.

Vatandaşlarımız yolların kenarında ve ortasında sarı çizgi varsa bu yolların Büyükşehir'e ait olduğunu, ortasında sarı kenarlarında beyaz varsa ilçe belediyemize, kenarı ve ortası beyaz yollarında kara yollarına ait olduğunu artık biliyor. Büyükşehrimize ve ilçe belediyelerimize ait yolların yol çizgi çalışmalarını Büyükşehir Belediyemiz yapıyor ve bugüne kadar 5 bin 162 km yol çizgi çalışmasını tamamladık. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.