Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı

Yarışmaya Türkiye genelinden 76 kulüpten 319 sporcu katıldı.

Birçok farklı kategoride düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası okçuluk yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı önemli başarı elde etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı bünyesinde yaışmaya katılan sporcular faklı branşlarda 12 madalya kazandı.

Ejder Sözen'in antrenörlüğünü yaptığı Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımında yer alan Hazal Burun, yıldızlar kategorisinde bronz madalya, Songül Lök, büyüklerde gümüş, gençlerde bronz madalya, Emircan Haney büyüklerde altın, gençlerde bronz madalya kazandı. Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök'ten oluşan genç kız takımı gümüş madalya Emircan ve Songül'den oluşan karışık takım gençlerde altın madalya, büyüklerde bronz madalya kazandılar. Yarışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı toplamda 12 madalya kazandı.