Büyükşehir okçuları Avrupa'da tarih yazdı

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyespor sporcuları milli okçulardan Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalya kazandılar.

Turnuvada İtalyan Leonardo Costantino karşısında 143/141'lıik skor elde eden Emircan Haney altın madalya kazandı. Songül Lök altın madalya atışlarında Lüksemburglu Mariya Shkolna ile karşılaşmasını 140/140'lık skor sonrası beraberlik atışları sonucunda Gümüş Madalyanın sahibi oldu.

Muğla olarak A Milli Takım düzeyinde ilk madalyalarını kazandıklarını dile getiren antrenör Dr. Ejder Sözen, "Yoğun geçecek olan 2022 sezonu için düzenli olarak çalışıyoruz. Planlı, hedefler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte başta kulübümüz Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Okçuluk takımımız zaman içerisinde adından daha da fazla söz ettirerek kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Başkan Gürün'den başarılı sporculara tebrik

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımı başarıları nedeniyle sporcuları tebrik eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Avrupa Okçuluk Grand Prix müsabakalarında A Milli Takım düzeyinde bireyselde altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Emircan Haney'i, bireyselde gümüş madalya kazanan sporcumuz Songül Lök'ü ve bu başarıların mimari olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum” dedi.