Büyükşehir Okçusu Songül Türkiye şampiyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. İlk adım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, 97 kulüpten 233'ü kadın toplam 528 okçu katıldı. Makaralı yay genç kadınlar dalında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu birinci olarak altın madalya kazandı ve Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası 04-07 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsun İlk adım Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Gençler ve Büyükler Milli Takımını Seçmeleri 3. ayak niteliğinde olan bu yarışmanın hemen ardından seçme havuzunda ilk 16 sırada bulunan sporcular 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde Milli Takım Seçme yarışmasına katılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Milli Takım havuzunda Emircan Haney 2'nci sırada, Hazal Burun 4'üncü sırada ve Songül Lök 5'inci sırada yer alıyor.