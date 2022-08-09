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Büyükşehir okçusu Türkiye şampiyonu

İstanbul’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.


İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı yarışmada Büyükşehir Okçusu Gözde Gedikoğlu Türkiye 6'ncısı oldu. Ecesu Demircan ve Gözde Gedikoğlu İstanbul' da yapılacak olan Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi.

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