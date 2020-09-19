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Büyükşehir okulları dezenfekte ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi il genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması için dezenfekte çalışmaları başlattı.

İlçe belediyeleri ile koordineli bir biçimde sürdürülen çalışmalarda okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar dezenfekte edildi. Okullardan gelen talepler doğrultusunda ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Talep gelen okullarımızda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

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