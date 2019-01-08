Büyükşehir Ortakent-Yahşi'nin su sorununu çözüyor

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaklaşık 9 Milyon TL'lik yatırımla 46 Bin 884 metre uzunluğundaki içme suyu hattını devreye alınıyor.

İller Bankası tarafından ihalesi yapılarak 2015 yılı içerisinde tamamlanan, hukuki süreç ve kesin kabul eksiklikleri nedeniyle devreye alınamayan içme suyu hatlarında çalışmaların yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Devreye alınan hatlara MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su verilmeye başlandı. Hattın kalan yüzde 20'lik kısmı yapılacak çalışmaların ardından turizm sezonu öncesinde devreye alınacak.

Şebekesi Yetersiz Sokak ve Mevkilerde Basınç Sorunu Kalmadı

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ortakent köy içi mevkiinde kullanım debisi karşılamayan boruları daha büyük çapta borularla yenileyerek bölgede yaşanan basınç sorununu da ortadan kaldırdı. Ayrıca şebekesi yetersiz sokaklarda içme suyu hat yenileme çalışmaları gerçekleştiren MUSKİ ekipleri, sokaklarda yeni bir basınç düzenlemesi gerçekleştirdi.

Köy İçi Mevkiinde 3 Bin Metrelik Hat Yenileme Çalışması Yapılacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortakent Mahallesi Köy İçi mevkiinde daha önce imalatına başlanmayan 3 Bin metrelik hat yenileme çalışması yapılacak. İçme suyu hat çalışmalarının kış aylarında tamamlanarak bölgede içme suyu sorununun önüne geçilmesi planlanıyor.