Büyükşehir, Otogar yolu için çalışmalarına devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe'deki yeni otogar yolunun genişletme çalışmalarını sürdürürken, 35 bin 795 m2'lik alanın, 15 bin 902 m2'sinde kamulaştırma işlemleri tamamlandı. 19 bin 973 m2 parselin kamulaştırma davası devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bölgede yeni yol çalışmaları başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eski otogar ve yeni otogar arasındaki yolun yenileme ve genişletme projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kamulaştırma işlemleri sürerken kamulaştırma davalarının sonuçlanmasının ardından büyükşehir ekipleri yeni yol çalışmasına başlayacak.

Kamulaştırma sürecinin ardından başlayacak yol çalışmaları bölgedeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak. Resmi Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Emirbeyazıt ve Muslihittin mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, eski terminal ve yeni terminal arasındaki bağlantı yolunun yapımı amacıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Muğla büyükşehir Belediyesi eski terminal ve yeni terminal arasındaki 15 adet parselde 35 bin 795 m2'lik alanda kamulaştırma çalışmasına devam ediyor. Kamulaştırmaya konu taşınmazlardan 9 adedinde kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve 15 bin 902 m2'lik alan kısmı yol niteliği ile tescilledi. Kamulaştırmaya konu diğer 6 adet taşınmazda 19 bin 973 m2'lik alan için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında bedel tespiti devam ediyor. Hukuki çalışmaların sonuçlanmasının ardından yoldaki gerekli düzenlemeler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.