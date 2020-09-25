Büyükşehir pandemi sürecinde 50 bin gıda paketi dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi döneminde İl genelinde yaptığı çalışmalarla vatandaşlara önemli destek sağlarken, virüsün yayılmasını önlemek için maske ve dezenfektan dağıtımı, gıda paketi yardımı ve psikolojik danışma hattı gibi farklı projeler vatandaşın hizmetine sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi virüs yayılımının engellenmesinde en önemli etken olarak görülen koruyucu maske dağıtımı yaptı. Eczaneler, doktor klinikleri, veterinerler, muhtarlar, STK'lar, kuaförler, berberler, taksiler, otobüsler, pazar yerleri gibi alanlarda maske dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, STK'lar olmak üzere Bin 453 kurum ve kuruluşta dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 3 bin 587 otobüs durağında 21 bin 248 dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra ihtiyaç halinde spor salonlarının pandemi hastanesine dönüştürülmesi için kullanılmak üzere sedye ve paravan alındı.

Yaklaşık 50 Bin gıda ve hijyen paketi dağıtıldı

Salgın döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik anlamda da yanlarında olmaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde yaklaşık 50 bin adet gıda ve hijyen paketi yardımı yaptı. Ayrıca Halk Kart aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların zorunlu ihtiyaçlara yönelik kullanmaları için 993 aileye 985 bin 100 TL maddi yardım yapıldı. Ayrıca pandemi sürecinde tüm icra ve haciz işlemleri durdurulurken, konutlarda 2 ay boyunca borca bağlı su kesme işlemi iptal edildi ve kesilen sayaçlar tekrar açıldı.

Öğrenciler için uzaktan eğitim bağış kampanyası

Pandemi nedeniyle okulların açılmaması ve uzaktan eğitim kararının alınması üzerine evinde uzaktan eğitimden yararlanabilecek materyalleri olmaya ihtiyaç sahibi öğrenciler için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında çalışır durumdaki tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı televizyon gibi uzaktan eğitimde kullanılabilecek materyaller bağışçılardan alınıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.