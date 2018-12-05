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Büyükşehir personeli ilkyardım kursu

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle halk ile iç içe olan birimlerde görev yapanlar ve zorunlu eğitim alması gereken personele ilk yardım eğitimi veriyor.


6-7 Aralık tarihlerinde 1 Müdür ve 4 eğitmen ile 2 gün sürecek 16 saatlik ilk yardım eğitimi sonunda Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu ilk yardım merkezlerince katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü denetlemeleri ile birlikte ilk yardımcı sertifikası ve kimliği verilecek.


Daha önce ilk yardım eğitimlerini hizmet alımı yoluyla Ortak Sağlık Birimlerinden alan Büyükşehir Belediyesi, eğitimleri kendi kapsamında vermesi ile yılda 550-600 personelini ilkyardımcı yapmayı hedefleyerek, kurum bütçesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

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